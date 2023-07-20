İstanbul'da 'düşük ayarlı' altın operasyonu! 2 zanlı yakalandı

Yayınlanma: 20.07.2023 - 12:56

Güncelleme: 20.07.2023 - 12:56

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada, Fatih'te faaliyet gösteren zanlıların ayarlarıyla oynanan altınları ülke genelindeki bazı kuyumculara göndererek satmaya çalıştıkları belirlendi.

Yapılan detaylı çalışmada, Kapalıçarşı içerisinde kamera sistemiyle izlenen bir işyerinde sahte altın üretimi yapıldığı tespit edildi.

Şüphelilerin ayarı düşük bilezik, altın zincir, reşat altını, yüzük gibi mücevheratların imal edildiği işyerinde, ayarı düşük ürünlere yardımcı ustalarla birlikte 'takoz', 'yaldızlama', 'patentleme' ve 'süsleme' adı altında son şekilleri verilerek piyasaya sürmeye çalıştıkları öğrenildi.

Çalışmalarını tamamlayan ekipler, işyerine düzenledikleri operasyonda, atölyeci ve imalatçı olduğu belirlenen M.Ö. ve S.Y.'yi gözaltına aldı. Adresteki aramada, sahte olduğu değerlendirilen 50 kilogram altın ile sahte altın imalatında kullanılan çok sayıda materyal ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.