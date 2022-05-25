İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu: 1 ton 117 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye’de tek seferde rekor miktar olarak 1 ton 117 kilogram metamfetamin kristal ve sıvının ele geçirildiğini bildirdi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Uyuşturucuda yine büyük operasyon: Uzun süreli takip sonucu Türkiye’de tek seferde rekor; 1 ton 117 kg kristal ve sıvı ele geçirildi. İran uyruklu baron, R.K. ve çetesi çökertildi. Tebrikler Türk Polisi, Tebrikler İstanbul Emniyeti” ifadelerini kullandı.
Uyuşturucuda yine büyük operasyon:— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) May 24, 2022
Uzun süreli takip sonucu Türkiye’de tek seferde rekor;
1?? ?????? 1??1??7?? kg ????????????????????????
kristal ve sıvı ele geçirildi.
İran uyruklu baron, R.K. ve çetesi çökertildi.
Tebrikler Türk Polisi ????
Tebrikler İstanbul Emniyeti ???? pic.twitter.com/NLynvqevX0
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