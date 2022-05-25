İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu: 1 ton 117 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye’de tek seferde rekor miktar olarak 1 ton 117 kilogram metamfetamin kristal ve sıvının ele geçirildiğini bildirdi.

cumhuriyet.com.tr
25 Mayıs 2022 Çarşamba, 06:08
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu: 1 ton 117 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Abone Ol google-news

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Uyuşturucuda yine büyük operasyon: Uzun süreli takip sonucu Türkiye’de tek seferde rekor; 1 ton 117 kg kristal ve sıvı ele geçirildi. İran uyruklu baron, R.K. ve çetesi çökertildi. Tebrikler Türk Polisi, Tebrikler İstanbul Emniyeti” ifadelerini kullandı.


İçişleri Bakanı İçişleri İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Süleyman Soylu

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler