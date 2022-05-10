İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan Suriyeli sayısını açıkladı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan Suriyeli sayısını açıkladı.
Türkiye'de kontrolsüz göç ve sığınmacı sorunu devam ediyor.
Erdoğan'ın "Suriye’den savaştan çıkıp ülkemize sığınan bu kardeşlerimize sonuna kadar sahip çıkacağız. Bay Kemal; siz ne derseniz deyin biz oradayız" ifadeleri dikkat çekerken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ise Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan Suriyelilerin sayısını açıkladı.
Soylu, "Bugüne kadar kriterlerini sağlamak suretiyle vatandaşlık hakkı kazanan ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan Suriyeli sayısı 200 bin 950'dir" dedi.
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