İçişleri Bakanlığı, AKP'li Osman Topaloğlu için yapılan şikâyeti işleme almadı

28 Aralık 2021 Salı, 04:00

19 Mayıs ilçesinde imar barışı sürecinde Kumcağız, Yörükler, Yükseliş, Dereköy ve Engiz mahallelerinde imar barışı sürecinde yapı kayıt belgesi almak için başvuru yapanlardan 150’sinin kaçak olduğu tespit edildi. Bunun üzerine Hazine arazileri üzerine yapılan kaçak ve ruhsatsız yazlıklarla ilgili “görevi kötüye kullanma” iddiası ile ilgili ilçede gazetecilik yapan İbrahim Akkuş tarafından, AKP’li 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu şikâyet edildi. Şikâyet ile ilgili, İçişleri Bakanlığı “işleme konulmama” kararı verdi.

KARAR OYBİRLİĞİYLE ÇIKTI

İçişleri Bakanlığı’nın kaçak ve ruhsatsız yazlıklarla ilgili dilekçesine İçişleri Bakanlığı’nın verdiği “işleme konulmaması” kararına İbrahim Akkuş, Danıştay’a başvurarak itiraz etti.

Danıştay 1. Dairesi, İçişleri Bakanlığı’nın, 19 Mayıs Belediyesi Başkanı Topaloğlu için aldığı “işleme konulmama” kararını bozdu. Danıştay 1. Dairesi, verdiği kararında “İtirazın kabulü ile İçişleri Bakanlığı’nın 13.04.2021 tarihli şikâyetin işleme konulmamasına ilişkin kararının kaldırılmasına, dosyanın karar ekli olarak İçişleri Bakanlığı’na, kararın bir örneğinin itiraz edene gönderilmesine oybirliğiyle karar verildi” denildi.

"YASAYA FIRSATA ÇEVİRDİ"

Kararı değerlendiren gazeteci Akkuş, “31.12.2017 öncesi için hükümet imar barışı adı altında af yasası çıkarmıştı. Vatandaşlarda bu yasayı fırsata çevirerek 2017 öncesi gösterip kısa sürede kaçak yapı yapmıştı. Ben gazetecilik ve vatandaşlık görevimi yaptım. Devletin yetkili organları hem seyirci kaldı hem de görevini kötüye kullanan Belediye Başkanı Osman Topaloğlu’nın yaptıklarına göz yumdu” dedi.