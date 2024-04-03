Yayınlanma: 03.04.2024 - 12:38

Güncelleme: 03.04.2024 - 12:38

İçişleri Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatında çalışmak üzere bin 608 personel alımı yapacağını duyurdu ve iş ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, İçişleri Bakanlığı bin 608 personel alımı yapıyor! İçişleri Bakanlığı personel alım şartları neler?

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BİN 608 PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

İçişleri Bakanlığı personel alımı için başvurular 22-26 Nisan tarihleri arasında E-Devlet üzerinden yapılacak.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMINDA KPSS ŞARTI VAR MI?

Evet, adayların KPSS'ye girmiş olması gerekiyor. ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lise mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 60 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla, adayların tercih sıralamasına göre ilan edilen pozisyon sayısının en fazla 4 katı aday değerlendirilmeye alınacak.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BİN 608 PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI

Kadro dağılımı şu şekilde;

Büro personeli,

Bühendis,

Avukat,

Teknisyen,

Tekniker,

Destek personeli,

Teknikeri mimar,

Arşiv uzmanı,

Çağrı karşılama personeli,

Programcı,

Koruma ve güvenlik görevlisi.