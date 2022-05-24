İçişleri Bakanlığı duyurdu: Eylem hazırlığındaki IŞİD'li canlı bomba yakalandı
Canlı bomba eylemi yapabileceği yönünde bilgiler bulunan IŞİD'li Anas Abbud Alşahi Bnaman adlı örgüt mensubu İstanbul Küçükçekmece'de düzenlenen operasyonla yakalandı. İçişleri Bakanlığı'na göre, bu yıl IŞİD’in yapmayı planladığı 12’nci canlı bomba eylemi engellenmiş oldu.
İçişleri Bakanlığı eylem hazırlığındaki IŞİD'li canlı bombanın İstanbul'da yakalandığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İstanbul Emniyeti İstihbarat, Terörle Mücadele birimlerince DAEŞ terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda canlı bomba eylemi yapabileceği yönünde bilgiler bulunan yabancı uyruklu Anas Abbud Alşahi Bnaman adlı örgüt mensubu Küçükçekmece ilçesinde bir adrese bugün düzenlenen operasyonla yakalandı" denildi.
'12'NCİ CANLI BOMBA EYLEMİ ENGELLENDİ'
Şüphelinin kaldığı evde yapılan aramalarda bulunun dijital materyellere el konulduğu belirtilirken, "Yakalanan teröristle birlikte bu yıl DEAŞ'ın yapmayı planladığı 12'nci canlı bomba eylemi engellenmiş oldu. Ayrıca DEAŞ terör örgütüne üye olma ve finans sağladığı belirlenen şüphelilere yönelik İstanbul'da yapılan eş zamanlı operasyonlarda 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı" bilgilerine yer verildi.
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