İçişleri Bakanlığı duyurdu: Siirt'te 533 personelle operasyon

İçişleri Bakanlığı tarafından Siirt’te 533 personelin katılımıyla Eren Abluka Sonbahar-Kış-16 şehit jandarma üsteğmen Ersan Yenici operasyonu başlatıldı. Operasyonun ilk gününde 1 adet ak-47 piyade tüfeği, 270 adet ak-47 fişeği, yaşamsal malzeme ile muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

DHA
05 Aralık 2022 Pazartesi, 14:27
İçişleri Bakanlığı duyurdu: Siirt'te 533 personelle operasyon
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Siirt’te “Eren Abluka Sonbahar-Kış-16 (Siirt/Pervari-Mansur Deresi) Şehit Jandarma Üsteğmen Ersan Yenici” Operasyonu başlatıldı. Açıklama, İçişleri Bakanlığı'ndan geldi.

Siirt İl Jandarma Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde gerçekleştirilen operasyonda; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 533 personel, 37 operasyonel tim görev alıyor.

Operasyonun ilk gününde; nokta istihbaratına dayalı olarak Siirt-Pervari ilçesi Doğan köyü Mansur deresi mevkiinde icra edilen arazi arama tarama faaliyetinde;

  • (1) adet AK-47 piyade tüfeği,
  • (270) adet AK-47 piyade tüfeği fişeği,
  • (4) adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü,
  • (4) kg. kubar esrar,
  • (1) adet jenaratör,
  • (2) adet sırt çantası,
  • (2) adet uyku tulumu ile (13) adet pil ele geçirildi. 

Delil niteliği taşıyan malzemeler muhafaza altına alınırken diğer malzemeler ise olay yerinde imha edildi.


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