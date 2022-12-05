İçişleri Bakanlığı duyurdu: Siirt'te 533 personelle operasyon
İçişleri Bakanlığı tarafından Siirt’te 533 personelin katılımıyla Eren Abluka Sonbahar-Kış-16 şehit jandarma üsteğmen Ersan Yenici operasyonu başlatıldı. Operasyonun ilk gününde 1 adet ak-47 piyade tüfeği, 270 adet ak-47 fişeği, yaşamsal malzeme ile muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Siirt’te “Eren Abluka Sonbahar-Kış-16 (Siirt/Pervari-Mansur Deresi) Şehit Jandarma Üsteğmen Ersan Yenici” Operasyonu başlatıldı. Açıklama, İçişleri Bakanlığı'ndan geldi.
Siirt İl Jandarma Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde gerçekleştirilen operasyonda; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 533 personel, 37 operasyonel tim görev alıyor.
Operasyonun ilk gününde; nokta istihbaratına dayalı olarak Siirt-Pervari ilçesi Doğan köyü Mansur deresi mevkiinde icra edilen arazi arama tarama faaliyetinde;
- (1) adet AK-47 piyade tüfeği,
- (270) adet AK-47 piyade tüfeği fişeği,
- (4) adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü,
- (4) kg. kubar esrar,
- (1) adet jenaratör,
- (2) adet sırt çantası,
- (2) adet uyku tulumu ile (13) adet pil ele geçirildi.
Delil niteliği taşıyan malzemeler muhafaza altına alınırken diğer malzemeler ise olay yerinde imha edildi.
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