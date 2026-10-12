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İçişleri Bakanlığı'ndan 17 il için sarı kodlu uyarı: Sağanak ve gök gürültüsü bekleniyor

İçişleri Bakanlığı'ndan 17 il için sarı kodlu uyarı: Sağanak ve gök gürültüsü bekleniyor

12.10.2026 17:43:00
Güncellenme:
AA
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İçişleri Bakanlığı'ndan 17 il için sarı kodlu uyarı: Sağanak ve gök gürültüsü bekleniyor

İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan veriler doğrultusunda 17 il için "sarı" kodlu uyarı yayınladı. Bugün Doğu ve Güneydoğu'da, yarın ise Marmara ile Ege'de kuvvetli sağanak bekleniyor.

İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgiler doğrultusunda paylaşım yapıldı.

Buna göre, bugün Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Bingöl, Mardin, Batman, Hatay ve Tunceli çevreleri ile Elazığ'ın doğu kesimleri ile Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin güneydoğu kesimlerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yarın ise Marmara'nın batısındaki Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale ve Balıkesir'in kuzey ve batı kesimleri ile Kuzey Ege kıyılarındaki İzmir'in kıyı ve Manisa'nın batı ilçelerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

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YURTTAŞLARA UYARI

Yurttaşların ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları isteniyor.

İlgili Konular: #meteoroloji #içişleri bakanlığı

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