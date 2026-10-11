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Meteoroloji tarih verdi: 13 il için gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji tarih verdi: 13 il için gök gürültülü sağanak uyarısı

11.10.2026 16:38:00
Güncellenme:
AA
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Meteoroloji tarih verdi: 13 il için gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji, 13 ilde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini belirterek sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı uyarıda bulundu.

Yurdun güneydoğu kesimleri için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanakların, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Bingöl, Mardin, Batman, Hatay ve Tunceli çevreleri ile Elazığ'ın doğu, Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin güneydoğu kesimlerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

ANİ SEL, SU BASKINI, YILDIRIM UYARISI

Kuvvetli yağışların aralıklarla etkisini göstermesi beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İlgili Konular: #meteoroloji #sağanak yağış

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