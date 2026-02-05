İçişleri Bakanlığı tarih verdi... 10 ilde kar yağışı ve fırtına etkili olacak!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
5.02.2026 14:33:00
AA
İçişleri Bakanlığı, kuvvetli sağanak, fırtına ve kar yağışı beklenen 10 il için "sarı" kodlu meteorolojik uyarıda bulundu. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Burdur ve Isparta'nın güney ilçeleri ile Antalya çevrelerinde cuma günü gece saatlerine kadar kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak, bölgenin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yoğun kar yağışı bekleniyor" denildi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgiler doğrultusunda 10 ilin "sarı" kodla işaretlendiği Türkiye haritası paylaşıldı.

Paylaşımda, bugün İzmir, Manisa, Aydın ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı, Edirne'nin güney kesimlerinde kuvvetli, kıyı ilçelerde yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi.

Muğla çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğinin aktarıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Burdur ve Isparta'nın güney ilçeleri ile Antalya çevrelerinde cuma günü gece saatlerine kadar kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak, bölgenin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yoğun kar yağışı bekleniyor. Ege kıyılarında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor."

