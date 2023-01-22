İçişleri: Diyarbakır'da 'Eren Abluka Sonbahar-Kış-24 Operasyonu' başlatıldı

Yayınlanma: 22 Ocak 2023 - 10:54

Güncelleme: 22 Ocak 2023 - 10:55

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek için Diyarbakır'da büyük çaplı 'Eren Abluka Sonbahar-Kış-24 (Diyarbakır/Lice- Arıklı) Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Bahşiş Operasyonu' başlatıldı.

645 PERSONEL GÖREV ALDI

Operasyonda, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı jandarma özel harekat, polis özel harekat, jandarma komando ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 645 personel görev aldı.

Operasyonun 1'inci gününde; Diyarbakır-Lice ilçesi Arıklı Mahallesi kırsalında düzenlenen arazi arama tarama faaliyetinde sığınak tespit edildi.

Sığınakta; 1 adet 81 mm havan mühimmatı, 144 kilo toz esrar ele geçirilerek terör örgütünün finans sağlaması engellendi.