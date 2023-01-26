İçişleri: Van'da 'Eren Abluka Sonbahar-Kış-25 Operasyonu' başlatıldı

Yayınlanma: 26 Ocak 2023 - 10:39

Güncelleme: 26 Ocak 2023 - 10:39

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Van'ın Çatak ilçesi Acarlar bölgesinde 'Eren Abluka Sonbahar-Kış-25 Şehit Jandarma Yüzbaşı Mahmut Top Operasyonu' başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde gerçekleştirilen operasyonda, jandarma komando ve jandarma özel harekat (JÖH); 4 tabur, 480 personel ve 37 operasyonel tim görevlendirildi.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 'Eren Abluka Sonbahar-Kış' operasyonlarının halkın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ettiği bildirildi.