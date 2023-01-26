El Bab'da IŞİD operasyonu: 15 tutuklama

Suriye'nin El Bab kentinde IŞİD terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, aralarında örgütün sözde Kadı'sının da bulunduğu 16 şüpheliden 15'i tutuklandı.

DHA
Yayınlanma: 26 Ocak 2023 - 10:34
El Bab'da IŞİD operasyonu: 15 tutuklama
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Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Suriye Görev Gücü danışmanlığında yürütülen istihbarat çalışmaları doğrultusunda, El-Bab yerel güvenlik güçleri tarafından IŞİD terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, aralarında örgüt içerisinde sözde 'kadı' olarak faaliyet gösteren teröristin de bulunduğu 16 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 Kalaşnikof tüfek, 1 tabanca, 1 av tüfeği, 85 mermi ile çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirildi.

Sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15'i tutuklanarak cezaevine konulurken, 1'i ise serbest bırakıldı. 


El Bab IŞİD Operasyon

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