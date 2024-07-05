İçişleri'nden 'ayaklanma' paylaşımına açıklama: 14 yaşında çıktı

Yayınlanma: 05.07.2024 - 00:51

Güncelleme: 05.07.2024 - 00:51

İçişleri Bakanlığı, "Bu akşam Sultanbeyli'de ayaklanma çıkarmaya başlayacağız" paylaşımı yapan hesabın kullanıcısının 14 yaşındaki bir çocuk olduğunun tespit edildiğini açıkladı.

BAKANLIK AÇIKLAMASI

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız tarafından yürütülen çalışmalarda *"Ayaklanış#Türkiye"* isimli bir sosyal medya hesabından bugün, 'Saat 19.00-20.00 arası Sultanbeyli'de ayaklanma çıkarmaya başlayacağız' şeklinde paylaşım yapıldığı görülmüştür.

Yapılan incelemede sosyal medya hesabının yöneticisinin 14 yaşındaki E.P. olduğu tespit edilmiştir.

Aynı hesaptan Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin kimlik bilgilerinin paylaşıldığı da anlaşılmıştır. E.P.'ye İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından gerekli işlem yapılmıştır. Ülkemizde karışıklık çıkarmak isteyenlere, provokasyonlarına çocukları alet etmek isteyenleri tek tek yakalayıp adalete teslim edeceğiz. Konuya ilişkin soruşturma geniş çaplı yürütülmektedir" ifadelerine yer verildi.

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız tarafından yürütülen çalışmalarda;



*"Ayaklanış#Türkiye"* rumuzlu bir sosyal medya hesabından bugün, “Saat 19.00-20.00 arası Sultanbeyli'de ayaklanma çıkarmaya başlayacağız” şeklinde paylaşım yapıldığı görülmüştür.



Yapılan incelemede… — T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) July 4, 2024



