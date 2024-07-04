Kastamonu'da Kuran kursunda tavan çöktü: 2 çocuk yaralandı

Kastamonu'da Kuran kursunda üzerlerine alçı tavandan parçalar düşen 2 çocuk hafif yaralandı.

AA
Yayınlanma: 04.07.2024 - 17:46
Kastamonu'da Kuran kursunda tavan çöktü: 2 çocuk yaralandı
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Kuzeykent Mahallesi Kamil Demircioğlu Caddesi'nde yer alan ve Kastamonu Müftülüğü'ne bağlı olan Hacı Kemal Pattabanoğlu Kuran Kursu'nun tavanındaki alçının bir bölümü düştü.

Söz konusu alçı parçaları üzerlerine düşen 2 çocuk hafif yaralandı.

Yaralı çocuklar, ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.


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