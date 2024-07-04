Kastamonu'da Kuran kursunda tavan çöktü: 2 çocuk yaralandı
Kastamonu'da Kuran kursunda üzerlerine alçı tavandan parçalar düşen 2 çocuk hafif yaralandı.
Kuzeykent Mahallesi Kamil Demircioğlu Caddesi'nde yer alan ve Kastamonu Müftülüğü'ne bağlı olan Hacı Kemal Pattabanoğlu Kuran Kursu'nun tavanındaki alçının bir bölümü düştü.
Söz konusu alçı parçaları üzerlerine düşen 2 çocuk hafif yaralandı.
Yaralı çocuklar, ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Olcay Kılavuz'un evinde yakaladık'
- Torbacılar ve tetikçiler ittifakı kaybedecek!
- Dilan Polat için istenen ceza belli oldu!
- UEFA'dan EURO 2024'te skandal hatalar!
- Yavuzyılmaz, Murat Kurum'u çağırdı; vekiller ayaklandı
- Rakam oyunu aç bırakacak
- En düşük emekli maaşına zam olacak mı?
- 'Nasıl yarattıysanız öyle çözmek zorundasınız'
- Bir sigara grubuna dev zam!
- Liderlerden 'bozkurt' işareti açıklaması!