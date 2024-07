‘2 çocuktan biri yoksul’

Yayınlanma: 04.07.2024 - 16:02

Güncelleme: 04.07.2024 - 16:02

CHP Sakarya Milletvekili Ayça Taşkent, çocuk yoksulluğu oranlarındaki artışı TBMM gündemine taşıdı. Konuya ilişkin soru önergesi veren Taşkent, Türkiye’deki çocuk yoksulluğunun endişe verici bir noktaya ulaştığını ve acilen bu sorunu doğuran nedenler hakkında önlem alınması gerektiğini belirtti. Yaptığı yazılı açıklamada yoksulluğun Türkiye’deki en büyük problem olduğunu belirten Taşkent, “Bu problemden çocuklar da nasibini alıyor. Beslenme çantaları dolmuyor, çocukların derste açlıktan başları ağrıyor. Bunları duyuyoruz öğretmenlerden. İktidar çok fazla sosyal yardım yaptığını vurgulamaya çalışıyor ama bu madalyonun asıl yüzünde sosyal politikanın çöküşü, yönetilebilir yoksulluk ve büyüyen yoksulluk ağı var” dedi.

‘ÇOCUKLAR YOKSULLUKLA BOĞUŞUYOR’

9 milyon çocuğun yoksullukla boğuştuğunu söyleyen Taşkent, neredeyse her iki çocuktan birinin yoksul olduğunu söyledi. Taşkent’in verdiği araştırma önergesinde ise şunlar yer aldı:

“Çocuklukta karşılaşılan yoksulluk, yaşamın ilerleyen dönemlerinde de kolayca üstesinden gelinemeyen eksikliklere yol açmaktadır. Türkiye’de ekmek veya makarna gibi tahıl içeren yiyecekleri her gün tükettiği belirtilen çocukların oranı yüzde 62,4 olurken; et, tavuk veya balığı her gün tükettiği belirtilen çocukların oranı ise yüzde 12,7 olarak kayıtlara geçmiştir. Çocukların yüzde 9,3’ü çalışanı olmayan ailelerde yaşamaktadır. UNICEF’in ‘Zenginliğin Ortasında Çocuk Yoksulluğu’ araştırmasına göre, Türkiye çocuk yoksulluğunda AB ve OECD ülkeleri arasında Kolombiya’dan sonra ikinci sırada yer almıştır. Rapora göre, ülkedeki çocuk yoksulluğu özellikle 2014 yılından sonra artışa geçmiştir. Sosyal yardımlar ise bu durumu çözememektedir.Türkiye’de çocukların içinde bulunduğu yoksulluğun ve yoksulluk nedeniyle yaşanan kötü koşulların nedenlerinin araştırılması, bu koşulları yaratan nedenlerin tespit edilmesi ve çözüm önerilerinin belirlenmesi amacıyla Anayasa’nın 98. ve İçtüzüğün 104. ve 105. Maddeleri gereğince bir Meclis Araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz.”