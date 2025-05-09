İçtikleri sütlü kahveden zehirlendiler!
Elazığ’da 2’si çocuk 4 kişi, içtikleri sütlü kahveden zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.
Olay, merkeze bağlı Ulukent Mahallesi Kervan Sokak’ta meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, kimlikleri öğrenilemeyen 2’si çocuk 4 kişi içtikleri sütlü kahveden zehirlendi.
Mideleri bulanan yurttaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, zehirlenen yurttaşlar ambulanslarla hastaneye kaldırdı.
Zehirlenen 4 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Etiketler: #Elazığ #gıda zehirlenmesi
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