İçtikleri sütlü kahveden zehirlendiler!

Elazığ’da 2’si çocuk 4 kişi, içtikleri sütlü kahveden zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

İçtikleri sütlü kahveden zehirlendiler!
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İHA
Yayınlanma: 09.05.2025 - 10:04

Olay, merkeze bağlı Ulukent Mahallesi Kervan Sokak’ta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, kimlikleri öğrenilemeyen 2’si çocuk 4 kişi içtikleri sütlü kahveden zehirlendi.

Mideleri bulanan yurttaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, zehirlenen yurttaşlar ambulanslarla hastaneye kaldırdı.

Zehirlenen 4 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.


Etiketler: #Elazığ #gıda zehirlenmesi

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