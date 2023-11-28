İddia: Arda Turan, Erden Timur'un gönderdiği parayı da kaptırmış

Yayınlanma: 28.11.2023 - 13:26

Güncelleme: 28.11.2023 - 13:27

Bankacı Seçil Erzan’a en fazla para kaptıran isim olan Arda Turan ile ilgili yeni bir bilgi ortaya çıktı. Erzan’a verdiği paraların bir kısmını başkalarından borç alan Turan’ın, borçlandığı isimler arasında Galatasaray Başkanvekili Erden Timur’un da olduğu öne sürüldü.

Timur’un, Turan’a aktardığı 700 bin dolar, Arda Turan’ın kardeşi eliyle Erzan’ın adamı Ali Yörük’e çanta içinde teslim edildi.

‘Fatih Terim Fonu’na 4.2 milyon dolar kaptıran Emre Belözoğlu’nun, Acun Ilıcalı’dan aldığı 500 bin doları Seçil Erzan’a kaptırmasından sonra, benzer bir durumu Arda Turan’ın da yaşadığı iddia edildi.

GALERİCİDEN 4 MİLYON DOLAR ALDI

Dava dosyasına göre Arda Turan, Erzan’a toplam 13 milyon 500 bin dolar verdi. Bu paranın 6 milyon 400 bin dolarını alan Turan, 7.5 milyon dolarını ise alamadı. Turan’ın, dava dosyasında yer alan ifadesine göre Erzan’a ilk olarak 3 milyon dolar para verdi. Erzan, Levent’teki bir pastanenin önünde aldığı bu parayı, bir ay sonra ‘faiz geliri’ olarak 1 milyon dolar Turan’a teslim etti.

Halk TV'den Dinçer Gökçe'nin haberine göre, Erzan’ın para talepleri devam edince Turan bu kez, Beşiktaş Fulya’da bulunan SS Motors’un sahibi Sinan Kandemir’den 4 milyon doları alarak Erzan’a verdi. Turan daha sonra Eyüp Sütlüce’deki arsasını 4 milyon dolara satarak elde ettiği parayı Erzan’a ulaştırdı.

Kamera kayıtlarına göre Arda Turan’ın kardeşi Okan Turan anılan parayı Erzan’ın çalıştığı şubenin içinde, tutuklu sanık Ali Yörük’e çantalar içinde teslim etti. Turan son olarak Erzan’ın çalıştığı bankadan 33 milyon 800 bin TL kredi kullandı. Turan 2 Aralık 2022’de çektiği krediyi dolara çevirdi. 1 milyon 790 bin 981 dolar alan Turan’ın hesabına 700 bin dolar da havale geldi.

ERDEN TİMUR 700 BİN DOLAR GÖNDERDİ

700 bin doları gönderen ismin Galatasaray Başkanvekili Erden Timur olduğu bilgisi, dava dosyasına giren raporda yer aldı. Timur’un, anılan parayı Newyork’da bulunan Citibank hesabı üzerinden Turan’a gönderdiği anlaşıldı. Turan, Timur’dan gelen 700 bin dolar ile birlikte hesabındaki 2 milyon 490 bin doları kardeşi Okan Turan’a gönderdi.

Kardeş Turan da, aynı gün, yani 2 Aralık günü Seçil Erzan’ın müdür olduğu şubeden söz konusu parayı çekti. Turan, çektiği paraları, Ali Yörük’ün beraberinde getirdiği çantaya doldurdu. Yörük dolar dolu çantayı sırtlayarak şubeden çıktı.

Öte yandan dava dosyasına göre Arda Turan’ın, Seçil Erzan’ın ortadan kaybolduğu 7 Nisan akşamı bu kişi ile telefonla görüştüğü anlaşıldı. Turan, Erzan ile yaptığı görüşmeyi kaydederek soruşturma dosyasına sundu. 8 Nisan günü de Arda Turan, Emre Belözoğlu ve Fatih Terim ilgili bankanın genel müdürlük binasına giderek genel müdür ve yardımcıları ile görüştü.

ARDA TURAN, O YAZIŞMALARI PAYLAŞTI

Anılan görüşmeden 4 gün sonra, 11 Nisan’da yine aynı bankada yapılan ikinci görüşmede Turan, Erzan ile yaptığı Whatsapp yazışmalarından bazılarını banka yetkilileri ile paylaştı.

Bu arada, Turan ile Erzan arasındaki para teslimatlarının bir kısmı Levent’teki Pelit Pastanesi’nin önünde bir kısmının ise Zincirlikuyu’nda bulunan Astoria AVM’nin önünde yapıldığı bilgisi dava dosyasına girdi.