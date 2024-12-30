İddia: Batuhan Karadeniz hakkında 'kırmızı bülten' çıkarıldı

Yayınlanma: 30.12.2024 - 17:09

Güncelleme: 30.12.2024 - 17:09

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasadışı bahis soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı çıkartılan ancak yurtdışına kaçan eski futbolcu Batuhan Karadeniz hakkında kırmızı bülten çıkarıldığı iddia edildi.

Halktv.com.tr’den Dinçer Gökçe’nin haberine göre Batuhan Karadeniz hakkında kırmızı bülten kararı çıkarıldı. Karadeniz'in Gürcistan'da olduğu belirtiliyor.

“KİMSEYİ YASADIŞI BAHİSE TEŞVİK ETMİYORUM”

Konuya ilişkin telefonla konuşan Batuhan Karadeniz’in avukatı açıklamada bulunmadı.

Karadeniz ise, “Ben kimseyi yasadışı bahise teşvik etmiyorum. Nasıl oynanır nasıl üye olunur diye bir ifade kullanmıyorum. Zaten bu oyunu oynayanlar izler” demişti.

ORTAÇ VE ERBİL’E DAVA AÇILDI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimlerden Serdar Ortaç ile Mehmet Ali Erbil’e de dava açıldı. Sanıkların 1 yıldan 3’er yıla kadar hapsi talep ediliyor.

20 MİLYON TAKİPÇİLİ YILMAZ DA GÖZALTINA ALINMIŞTI

Soruşturma kapsamında kendisini girişimci iş insanı olarak tanıtan ve 20 milyona yakın takipçisi olan İbrahim Yılmaz, sosyal medya fenomenleri Muzaffer Zorbey Erkoçlar, Sera Caner Sarıçam ve Esma Sözen, Rus uyruklu oyuncu Aleksander Menshikof, Aleyna Göreci, Doğukan Demirtaş, Emircan Çelik, Emirhan Karuç, F.E.N., Muhammed Sümertaş, Ramazan Karkin, Soner Kabakçı, Yağmur Şifa Yaprak gözaltına alınmıştı.