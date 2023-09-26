İddia: Diyanet, Rize'de yalnızca İsmailağa'nın kurslarına eleman gönderiyor

Yayınlanma: 26.09.2023 - 08:48

Güncelleme: 26.09.2023 - 08:48

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Rize’de yalnızca İsmailağa'nın kurslarına eleman gönderdiği iddiasını yazdı.

Rize Kuran Eğitimi Veren Kuran Kursları Dernekleri Federasyonu'nun 6 Eylül’de Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne gönderdiği “Kurumlar arası eşitliğin sağlanması, adil bir dağılım yapılması gerektiği göz önüne alındığında Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hafızlık Daire Başkanlığı tarafından yapılan bu işlemin Kuran kursları arasında eşitliği bozduğu aşikardır” yazılı kararını aktaran Saymaz, şu görüşleri ifade etti:

“İsmailağa gibi, İslam'ı en tutucu şekilde yorumlayan, televizyonu haram sayan, kız çocuklarını okula göndermeyen, çoklu evlilikleri uygun gören bir tarikatın Diyanet İşleri Başkanlığı'nı ele geçirip yönlendirmesi, inananlar içerisinde ve toplumda çatışmalara sebebiyet verir. Camilerde kavga çıkmasına, imamların bir gerginlik kaynağına dönüşmesine yol açar. Diyanet kadrosunu kendi kurslarına yönlendiren, diğer kurslara ayrımcılık yapan bir tarikat laiklere hayat hakkı verir mi?

Dün cuma hutbesinde, gururumuz olan kadın voleybolcuları kafirlikle suçlayan cami hocası; bugün hafız kızların yüzünü buzlamayı marifet sayan müftü… Sanıyor musunuz ki, istisnadır? Bu cüret Diyanet'teki tarikat örgütlenmesinden bağımsız değil. 15 Temmuz'dan ders almayan iktidar, Diyanet'in kapısını İsmailağacılara açarak, ateşle oynuyor.”