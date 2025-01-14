İDO ve BUDO’nun bazı seferleri iptal edildi

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri’nin (BUDO) bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

İDO ve BUDO’nun bazı seferleri iptal edildi
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ANKA
Yayınlanma: 14.01.2025 - 09:38

İDO ve BUDO’nun internet sitelerinden yapılan açıklamada, "07.00 Mudanya - Eminönü/Sirkeci, 08.00 Eminönü/Sirkeci - Mudanya, 09.30 Mudanya - Eminönü/Sirkeci, 09.30 Mudanya - Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas) - Eminönü/Sirkeci, 11.30 Eminönü/Sirkeci - Mudanya, 11.30 Eminönü/Sirkeci - Armutlu (İhlas), 12.55 Armutlu (İhlas) - Mudanya, 07.45 Bandırma - Kadıköy, 08.30 Bursa - Kadıköy, 09.05 Kabataş - Bursa" seferlerinin iptal edildiği bildirildi.


Etiketler: #İDO #BUDO #sefer iptali

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