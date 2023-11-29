İDO'dan açıklama... Bazı seferler hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi!

Yayınlanma: 29.11.2023 - 19:07

Güncelleme: 29.11.2023 - 19:07

İstanbul Deniz Otobüsleri'nden (İDO) yapılan açıklamada, yolcuların güncel seferleri internet adreslerinden takip edebileceği belirtildi.

Açıklamada; Eskihisar-Topçular, Sirkeci-Harem, Pendik-Yalova ve Yenikapı-Yalova seferlerinin halen devam ettiği ifade edildi.