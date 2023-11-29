İDO'dan açıklama... Bazı seferler hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi!

İDO, hava muhalefeti nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu. Eskihisar-Topçular, Sirkeci-Harem, Pendik-Yalova ve Yenikapı-Yalova seferlerinin hâlâ devam ettiği aktarıldı.

AA
Yayınlanma: 29.11.2023 - 19:07
İDO'dan açıklama... Bazı seferler hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi!
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İstanbul Deniz Otobüsleri'nden (İDO) yapılan açıklamada, yolcuların güncel seferleri internet adreslerinden takip edebileceği belirtildi.

Açıklamada; Eskihisar-Topçular, Sirkeci-Harem, Pendik-Yalova ve Yenikapı-Yalova seferlerinin halen devam ettiği ifade edildi.


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