İETT çalışanları toplumun önyargılarını kırıyor: 'Kadınlardan şoför olmaz dediler'

22 Ekim 2022 Cumartesi, 02:00

Kadınların mücadelesi hizmet verme noktasında da kendini gösteriyor. Toplumdaki önyargılara karşın kadınlar, otobüs şoförlüğü yaparak bu önyargıları kırıyor. Ancak kadınlar, otobüste seyir halindeyken başka araçlardaki sürücüler tarafından taciz edildiklerini de belirtiyor.

İETT bünyesinde 64 otobüs şoförü ve Adalar’da ise 48 kadın şoför çalışıyor. Cumhuriyet kadın şoförlerle konuştu.

‘YETER Kİ İSTEYİN’

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri’nde (İETT) şoför olarak çalışan Beyza Morgil, “Özel sektörde direksiyon eğitmeniydim. O zaman da ‘Bayandan şoför mü olur?’ önyargılarıyla karşılaştık. İETT’nin kadın şoför aldıklarını bir adayım söyledi ve böylece sektöre adım attım” dedi.

Morgil sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Yolcularla karşılaşınca ilk tereddütlü bakışlarıyla karşılaştım. Binsem mi binmesek mi bakışları oluyor. Bindikten sonra seyir halinde samimiyetimiz iyi oluyor. Tüm kadınlara tavsiyem şudur: Kadınların yapamayacağı şey yoktur. Yeter ki istesinler.”

(Beyza Morgil)



Yaşadıkları zorluklara değinen Morgil, “Bazı kişiler kadın olduğumuz için geçebilecek mi acaba diyerek arabayla sıkıştırmak için hamlelerde bulunuyor. Çok şükür üstesinden geliyoruz” dedi.

BRAVO VE ALKIŞLAR

İETT bünyesinde otobüs şoförü olan Serap Sakcı Yeter ise “İş hayatında 20 küsur yılımı doldurmuştum ve ikinci çocuğum ufak diye evde oturduğum bir anda bazı şeyleri farkettim. 20 yıl çalışan ve istediği her şeyi kendi kazandığı parayla alan bir kadın olarak, eşiniz dahi olsa birinden para istemenin bana göre bir şey olmadığını ve çalışmam gerektiğini düşündüm” dedi.

(Serap Sakcı Yeter)



Sakcı Yeter, “Bu zamana kadar hiçbir olumsuz durumla karşılaşmadım. Aksine arabama binenler yolda karşıdan karşıya geçenler hep alkışlıyorlar bravo diyorlar” dedi. Ayrıca İBB, kadın şoför alımına da devam ediyor.

‘YAPTIĞIMIZ İŞ KOLAY DEĞİL’



Otobüs şoförü Meliha Doğan da “Direksiyon eğitmeniydim. Eskiden beri tır gibi büyük araçlara ilgim vardı. Ders de veriyordum. Öğrencilerim hep otobüs kullanan kadınların videolarını atarlardı. Onların sayesinde başvurduk” dedi.

Doğan, “Trafikte kadın görüp bizi taciz etmeye çalışanlar oluyor. Sürücülerden korkutma amaçlı üstümüze sürenler oluyor. Ancak bizlerin tabuları yıktığını düşünüyorum. Yaptığımız iş hiç kolay bir iş değil. Sürekli insanlarla muhatap olunuyor, her yere trafiğe sürekli dikkat etmen gerekiyor. Algıları da başarılarımızla yıkmaya gayret gösteriyoruz” ifadelerini kullandı.

(Meliha Doğan)



‘ÇOK AĞLAMIŞ’

Doğan, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Küçük bir kız çocuğu yolcum vardı ve her sabah ve akşam benim aracıma biniyordu. Geçen sabah beni göremeyince başka otobüse bindiği için çok ağlamış akşam tekrar bindiğinde çok mutlu oldu beni görünce ve yanımdan ayrılmadı.”