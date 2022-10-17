İBB Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Buğra Gökçe'den 'İETT' açıklaması: 'Her ay 800 milyon TL kamu kaynaklarından sübvanse ediliyor'

17 Ekim 2022 Pazartesi, 23:10

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Sekreter Yardımcısı Dr. Buğra Gökçe, İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri'yle (İETT) ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Konuya ilişkin bir tweet dizisi hazırlayan Gökçe, 6 bine yakın araç ve binlerce personel ile İETT'nin dünyanın en önemli ulaşım kurumlarından biri olduğunu belirtti.

Gökçe, "Bütün İstanbulluların hayatına dokunan, her ay 35 milyon km yol yapan, 100 milyon yolcu taşıyan kurumu geleceğe çok daha güçlü taşımak için çalışıyoruz" dedi.

"2012 yılında, 10 yıl önce, bir tam bilet 1 lira 95 kuruş, 1 dolar 1 lira 82 kuruştu. Dolar yüzde 920 artışla 18,57 liraya çıkarken, tam bilet fiyatımız 7 lira 67 kuruşta kaldı Bu durum nedeniyle bilet gelirleri, İETT giderlerinin ancak yüzde 35'ini karşılamaktadır" diyen Gökçe şu ifadeleri kullandı: "Mevcut ekonomik tablo nedeniyle yaklaşık her ay 800 milyon TL kamu kaynaklarından sübvansiye ediliyor. Elbette sosyal belediyeciliğin gereği zor koşullarda halkın yanında olmaktır. Ancak bu paranın önemli bir kısmı başka sosyal yardımlarda da kullanılabilir"

Gökçe'nin paylaşımları şöyle:

"2020 yılı Kasım ayında Başkanımız Sn. @ekrem_imamoglu önemli bir adım attı. Salgından etkilenen, büyük gelir kaybına uğrayan esnafımızın yanında olmak, onlara destek vermek için halk otobüsü esnafının iflas etmesini engelleyecek bütünlüklü bir sistem kurdu.

Bu sistem ile hem esnafımızı korumak hem de hizmet kalitesini yukarı çekmek için 3.041 özel halk otobüsü ve İstanbul Ulaşım AŞ aracı İETT çatısı altına alındı. Böylelikle yeni bir dönem başladı.

Sosyal belediyecilik anlayışı ile esnafımızın yanında olmak için attığımız adımla birlikte hem otobüsler hem de şoförler açısından adaptasyon sürecini de başlattık. Bugün devam eden eğitimler ve filoya ilişkin denetimlerle bu süreci devam ettiriyoruz.

Geçtiğimiz 2 yılda makroekonomik açıdan da önemli gelişmeler yaşandı. 2021 yılı Kasım ayında ??Yıllık enflasyon yüzde 21 ??Dolar 9 lira 54 kuruş ???Brent petrol de 84 dolar seviyesindeydi. Bugün yıllık enflasyon yüzde 83,4, dolar 18,59, brent petrol 94 dolar seviyesinde.

1 yılda brent petrol fiyatı yüzde 11 artarken, mazot fiyatı 7 lira 94 kuruştan, 26 lira 38 kuruşa çıktı. Artış oranı yüzde 232 oldu. Eğer mazot ve dolar brent petrolle aynı oranda artsa mazot 8 lira 81 kuruş, dolar da 10 lira 58 kuruş olacaktı.

İETT her gün 4 milyon 669 bin yolcu taşıyor, 600 bin litre akaryakıt tüketiyor. 2021 yılında 2 tam bilet 1 litre motorine karşılık gelirken, bugün 4 tam bilet 1 litre motorin fiyatını ancak ödüyor. Dünya ortalamasıyla karşılaştırılamaz boyutta bir fiyat artışı yaşadık.

Bu durum sadece @istanbulbld'nı değil bütün belediyeleri etkiledi. Nitekim Trabzon Büyükşehir Belediyesi Haziran, Bursa Büyükşehir Belediyesi Temmuz, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ağustos ayında otobüs biletlerine zam yaptı. Bunlar yaşanan ekonomik gelişmelerin sonucudur.

2012 yılında, 10 yıl önce, bir tam bilet 1 lira 95 kuruş, 1 dolar 1 lira 82 kuruştu. Dolar yüzde 920 artışla 18,57 liraya çıkarken, tam bilet fiyatımız 7 lira 67 kuruşta kaldı. Bu durum nedeniyle bilet gelirleri, @ietttr giderlerinin ancak yüzde 35'ini karşılamaktadır.

Mevcut ekonomik tablo nedeniyle yaklaşık her ay 800 milyon TL kamu kaynaklarından sübvansiye ediliyor. Elbette sosyal belediyeciliğin gereği zor koşullarda halkın yanında olmaktır. Ancak bu paranın önemli bir kısmı başka sosyal yardımlarda da kullanılabilir.

İETT çok değerli bir kurumumuz. Bu kurumu siyasi amaçlarla yıpratarak menfaat temin etmek isteyenler olsa da kurumumuz geleceğe güvenle, güçle ilerleyecek. Halkımızın her zaman yanında olduğumuzu bilmenizi ister, kamuoyuna saygıyla sunarım."