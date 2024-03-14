İETT otobüs şoförünü bıçaklayarak kaçan 2 şahıs yakalandı

Başakşehir’de yol verme meselesi nedeniyle tartıştığı İETT otobüs şoförünü bıçaklayarak olay yerinden kaçan 2 şahıs yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 14.03.2024 - 18:26
İETT otobüs şoförünü bıçaklayarak kaçan 2 şahıs yakalandı
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Olay, dün saat 21.30 sıralarında Başakşehir Kayabaşı Mahallesi’nde meydana gelmiş iddiaya göre, seyir halindeki 34 LD 0371 plakalı 79K hattındaki İETT otobüsünün şoförü M.K. ile kimliği belirsiz otomobil sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıkmıştı.

Bir süre sonra sürücü, otobüsün önüne kırarak aracı durdurup elindeki bıçakla direksiyon koltuğundaki M.K.‘yı kalp hizasından bıçaklayarak olay yerinden kaçmıştı. Ağır yaralanan sürücü ise olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırılmıştı.

Polis ekiplerinin başlattığı çalışmalar çerçevesinde araçta bulunan A.Ö. ile M.Y.Ö. yakalanarak gözaltına alındı. Konu ile ilgili yakalanan ve “kasten yaralama” suçundan adli makamlara sevk edilen A.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, yaşı 18 yaşından küçük M.Y.Ö. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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