Son Dakika... İETT otobüsü durağa girdi: 1 ölü, 4 yaralı

Yayınlanma: 02 Şubat 2023 - 18:44

Güncelleme: 02 Şubat 2023 - 18:44

Bahçelievler D-100 üzerinde İETT otobüsü durağa girdi. Durakta bekleyen yolculardan yaralılar olduğu belirtilirken, olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İETT'DEN AÇIKLAMA: 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazaya ilişkin İETT'den yapılan yazılı açıklamada "Bahçelievler'de bir Özel Halk Otobüsü kontrolden çıkarak durak alanına girmiştir. İlk belirlemelere göre ne yazık ki bir vatandaşımız vefat etmiş, dört vatandaşımız yaralanmıştır. Olayla ilgili teknik ve idari incelemeler sürmekte olup Genel Müdürümüz de alana intikal etmektedir. Otobüs içi kamera görüntülerinin temini ve olay mahalinde yapılacak detaylı tespitler üzerinden kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir. Derin bir üzüntü ile kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız." denildi.

Bahçelievler'de bir Özel Halk Otobüsü kontrolden çıkarak durak alanına girmiştir. İlk belirlemelere göre ne yazık ki bir vatandaşımız vefat etmiş, dört vatandaşımız yaralanmıştır. Olayla ilgili teknik ve idari incelemeler sürmekte olup Genel Müdürümüz de alana intikal etmektedir. — İETT (@ietttr) February 2, 2023

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