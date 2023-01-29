İstanbul’da panik anları: Seyir halindeki İETT otobüsü alev alev yandı!

Yayınlanma: 29 Ocak 2023 - 07:26

Güncelleme: 29 Ocak 2023 - 09:11

TEM Otoyolu Edirne istikameti Küçükköy yol ayrımında meydana gelen olayda, içinde yolcusu bulunmayan seyir halindeki İETT otobüsünden alevler yükseldi. Alevlerin yükseldiğini gören şoför, aracı kenara çekip son anda kendini dışarı attı. Otobüsün şoförü durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.

ALEVLER TÜM OTOBÜSÜ SARDI

Alevler otobüsü kısa sürede sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan otobüse müdahale ederken, polis ekipleri de yolda geniş güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla otobüsteki alevler söndürüldü.

Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken otobüs kullanılamaz hale geldi. Yanan otobüs itfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Yolun temizlenmesinin ardından polis kapattığı şeritleri trafiğe açtı.

BİRDEN PATLAMA OLDU

Yangın sırasında olayı gören Mehmet Atalay Kadıoğlu, "TEM Otoyolu'ndan geliyorduk. Alevleri gördük, yardım amaçlı durduk. Otobüs şoförü burada tek başınaydı. İtfaiye ve polis ekipleri hemen geldi. Yangına müdahale ettiler trafiği kapattılar. Yangın sırasında otobüste patlama oldu. Araç önce arka taraftan yanmaya başladı. Yaklaşamadık birden patlama oldu" dedi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

