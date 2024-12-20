İETT otobüsünde dehşet anları... Şoföre bıçak çekti, yolcuları tehdit etti!

Eyüpsultan'da bir araç sürücüsü, kendisine yol vermediğini öne sürerek durdurduğu İETT otobüsünün şoförüne bıçak çekti. Korku dolu anlar otobüsün güvenlik kamerasına yansırken yolcular, büyük panik yaşadı.

İETT otobüsünde dehşet anları... Şoföre bıçak çekti, yolcuları tehdit etti!
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DHA
Yayınlanma: 20.12.2024 - 09:31

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi'nde 15 Aralık Pazar günü saat 22.20 sıralarında dehşet anlar yaşandı.

Edinilen bilgiye göre; Çırçır Metro İstasyonu'ndan, Vezneciler yönüne giden Tuncay Budak idaresindeki İETT otobüsü, Yıldıztabya Esentepe-Şehit Osman Bodur durağında bekleyen yolcular aldıktan sonra, ilerlemeye devam etti. Kısa bir süre sonra bir sürücü, aracını durdurarak otobüs şoförüne durması yönünde el hareketi yaptı. Otobüsü durduran şoför Tuncay Budak ön kapıyı açtı.

İkili arasında 'yol verme' nedeniyle tartışma yaşandı. Aracından inen sürücü, otobüse binerek şoför Budak ile tartışmaya devam etti. Tartışma sırasında, aracında bulunan bıçağı alan sürücü tekrar otobüse bindi. Sürücü, elindeki bıçağı otobüs şoförüne doğru sallayarak tehditler savurmaya başladı.

Olaya tanıklık eden yolcular büyük korku yaşarken, bir kadın yolcu ise otobüste çocukların bulunduğunu söyleyerek olayın daha da tırmanmasını engellemeye çalıştı.

POLİSİ ARAYAN YOLCUYA TEHDİT!

Öfkesi dinmeyen ve otobüsten inerek aracına binen sürücü, ihbarda bulunmak üzere 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan bir yolcuyu da tehdit etti.

O ANLAR KAMERADA

Yaşanan olay, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, araç sürücüsü ile otobüs şoförünün tartışma anları ve sürücünün elindeki bıçağı şoföre doğru savurduğu anlar yer aldı.

Öte yandan otobüs şoförü Tuncay Budak, polis merkezine giderek bıçaklı sürücüden şikâyetçi oldu.


Etiketler: #iett #otobüs #şoför #tehdit

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