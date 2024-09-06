Kadıköy'de hareketli anlar: Önce şoförle tartıştı, sonra İETT otobüsünün sileceklerini kırdı!

Yayınlanma: 06.09.2024 - 08:51

Güncelleme: 06.09.2024 - 09:08

Fahrettin Kerim Gökay Caddesi'ndeki Kuyubaşı otobüs durağında, 4 Eylül Çarşamba günü saat 19.00 sıralarında iddiaya göre 19M Acarlar sitesi-Kadıköy güzergahında sefer yapan İETT otobüsü şoförüyle bir yaya tartışmaya başladı.

Bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Şoföre bağıran adam otobüsün sileceklerini kırdı. Ardından da otobüse binerek şoförle tartışmaya devam etti.

Otobüsün sileceklerinin kırıldığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, çevredekiler 'Devlet malına zarar veriyor, eşkiya bunlar' diyerek duruma tepki gösterdi.