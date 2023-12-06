İETT otobüsündeki biber gazlı kavga... Yolcular fenalaştı!

Ümraniye'de İETT otobüsünde iki kadın arasında yer verme nedeniyle çıkan tartışmada kadınlardan biri otobüsün içinde biber gazı sıktı. Bazı yolcuların fenalaştığı olay otobüste bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA
Yayınlanma: 06.12.2023 - 20:28
İETT otobüsündeki biber gazlı kavga... Yolcular fenalaştı!
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İstanbul'un Ümraniye ilçesinde 4 Aralık Pazartesi günü öğle saatlerinde, iddiaya göre; seyir halindeki İETT otobüsünde, iki kadın yolcu arasında yer verme nedeniyle tartışma çıktı.

KADIN BAYILDI!

Bu sırada kadınlardan biri çantasından çıkardığı biber gazını, tartıştığı kadının yüzüne sıktı. Biber gazından otobüsteki yolcular da etkilendi. Şoförün otobüsü durdurmasıyla yolcular dışarı çıktı.

Biber gazına maruz kalan kadın bayılırken, bir yolcunun yardımıyla otobüsten indirilerek yakındaki bir işyerine götürüldü. İhbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bayılan kadın hastaneye kaldırılırken, biber gazını sıkan kadın ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Tarafların birbirinden şikâyetçi olmadığı öğrenildi. 

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI!

Otobüsün güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, iki kadının tartıştığı ve bir kadının çantasından çıkardığı ve biber gazını diğer kadının yüzüne sıktığı görülüyor. 


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