İETT şoförü ile yolcu arasında 'durakta durmadın' tartışması: 'Gece vakti nerede ineceğim, açsana kapıyı!'
Sultanbeyli’de İETT şoförü ile yolcu arasındaki tartışma cep telefonu kamerasına yansıdı.
Sultanbeyli’de İETT otobüsüne binen bir kadın yolcu iddiaya göre, ineceği durağı kaçırınca yüksek sesle şoföre kapıyı açması için seslendi.
Ancak, şoför durağı geçmiş olduğu gerekçesiyle kapıyı açmayı reddetti. Bunun üzerine kadın yolcu, "Gece vakti nerede ineceğim, kaç durak atladın, açsana kapıyı" diyerek bağırdı.
"TERBİYESİZLİK YAPMA"
Otobüs şoförü ise, “Bağırma, çocuk mu var karşında? Terbiyesizlik yapma” diyerek cevap verdi.
Yolcu şoförün kapıyı açmasıyla otobüsten inerken, o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Etiketler: #Sultanbeyli #iett
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