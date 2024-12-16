Sultanbeyli’de feci kaza... Bariyere çarpan otomobil dereye uçtu: Yaralılar var!

İstanbul Sultanbeyli'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bariyerleri kırarak dereye uçtu. Otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Sultanbeyli’de feci kaza... Bariyere çarpan otomobil dereye uçtu: Yaralılar var!
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DHA
Yayınlanma: 16.12.2024 - 08:22

Kaza dün akşam 21.00 sıralarında Adil Mahallesi Hamidiye Caddesi üzerinde meydana geldi.

Cadde üzerinde giden O.Ç. hakimiyetindeki 34 FBJ 465 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarparak, dereye uçtu.

5 KİŞİ YARALANDI

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Ekiplerin kontrollerinde, otomobildeki 5 kişinin yaralandığı belirlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaralılar olay yerindeki ilk mühadalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Otomobil, bulunduğu yerden vinçle çıkarıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Etiketler: #Sultanbeyli #dere #kaza

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