39 kişi yaşamını yitirmişti... Reina'nın işletmecisi hakkında iflas kararı

7 yıl önce 31 Aralık gecesi IŞİD'in kana buladığı gece kulübü Reina'nın işletmecisi Mehmet Koçaslan'ın sahibi olduğu Antik Turizm Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi için iflas kararı çıktı.

DHA
Yayınlanma: 14.03.2024 - 13:35
39 kişi yaşamını yitirmişti... Reina'nın işletmecisi hakkında iflas kararı
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2017'de 39 kişinin yaşamını yitirdiği Reina gece kulübünün işletmecisi Mehmet Koçaslan’ın sahibi olduğu Antik Turizm Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi hakkında iflas kararı verildi.

Ünlü gece kulübü Reina’da 2017 yılında IŞİD tarafından düzenlenen saldırıda 39 kişi yaşamını yitirmiş, 70 kişi ise yaralanmıştı. Olay sırasında mekanın işletmecisi Mehmet Koçaslan’ın sahibi olduğu Antik Turizm Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi'ydi.

İŞÇİLERİN 3 MİLYON TL ALACAĞI VARDI

Antik Turizm şirketinin işçilik alacaklarıyla ilgili 3 milyon liraya yakın bir borcu bulunuyordu. Borçların tahsil edilmesi için işçilerin avukatı tarafından dava açıldı. Dava süresince işçilerin alacakları tahsil edilmedi. İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde 11 Mart Pazartesi günü görülen davanın altıncı duruşmasında davalı Mehmet Koçaslan’ın avukatları reddi hakim talebinde bulundu. Mahkeme bu talebi reddederek kararını açıkladı.

"GEREKEN YAPILACAK"

Davalı Mehmet Koçaslan’ın avukatı duruşmadaki beyanında, "Eğer reddi hakim talebimiz red olunacaksa, önceki beyanlarımızı tekrar ediyoruz, davalı iyi niyetle borçlarını ödemektedir. Kesinleşen dosyaya ödemiştir. İflasını gerektirecek bir sebep yoktur. Dosyayı ödemeye hazırız, gerekçeleri kararların birçoğu tarafımıza tebliğ edilmemiştir. Bir dosya istinaftadır. Gerekçeli kararlar tebliğ olunduğu taktirde de gerekenler yapılacaktır" dedi.

Reina’nın işletmeciliğini yapan Antik Turizm Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi hakkında kararını açıklayan İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi şirketin iflasına karar verdi.


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