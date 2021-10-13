İflas etmiş fabrikada kripto para üretimi yaparken yakalandı
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, iflas etmiş mühürlü fabrikanın binasında kripto para üretimi yaptığı belirlenen S.C. (31), jandarma tarafından yakalandı. Operasyonda 9 milyon 750 bin lira değerinde 650 kripto para üretim cihazı ele geçirildi.
Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gebze'ye bağlı Tavşanlı Mahallesi’nde iflas etmiş fabrikanın binasında, kripto para üretildiği ihbarı üzerine harekete geçti.
Yapılan incelemelerin ardından jandarma ekipleri, baskın düzenledi. Mühürlü fabrikanın duvarını kırarak, içeri giren ekipler, kaçak elektrik hattı çekilip, oluşturulmuş trafo ile 9 milyon 750 bin lira değerinde 650 kripto para üretim cihazı ele geçirdi.
S.C. hakkında ‘parada sahtecilik', 'mühür bozma' ve 'elektrik enerjisi hırsızlığı’ suçlarından işlem başlatıldı.
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