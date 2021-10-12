Yurt dışından kaçak olarak getirdiği cihazlarla kripto para üreten şüpheliye gözaltı
Tokat'ta yurt dışından kaçak olarak getirdiği cihazlarla evinde kripto para üreten Ö.G., jandarmanın düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Şüphelinin, kripto para üretimi yaptığı cihazlara da el konuldu.
Tokat İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ö.G.'in, yurt dışından kaçak olarak getirdiği cihazlarla evinde kripto para ürettiğini belirledi.
Jandarma ekipleri Ö.G.'yi evine düzenlediği operasyonda gözaltına alındı. Evde yapılan aramada, 6 ana kart, 7 ram, 6 işlemci, 6 güç kaynağı, 16 ekran kartı, 6 bellek kartı, kripto para üretiminde kullanılan 2 mining rig sistemi, 1 bilgisayar kasası, farklı çeşitlerde 4 hard disk ele geçirildi.
Ö.G.'nin jandarmadaki sorgusu devam ediyor.
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