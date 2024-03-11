İftar saatinde sürücüler arasında 'çekiçli bıçaklı' kavga

Beylikdüzü'nde iftar saatinde trafikte kalan sürücüler arasında bıçaklı çekiçli kavga çıktı. Kavga anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

İHA
Yayınlanma: 11.03.2024 - 21:25
İftar saatinde sürücüler arasında 'çekiçli bıçaklı' kavga
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E-5 Karayolu Esenyurt-Beylikdüzü yol ayrımında iftara dakikalar kala trafikte kalan sürücüler arasında yol verme kavgası çıktı.

Arabasından bıçakla inen şahsa diğer sürücü çekiç ile karşılık verdi. Çekiçle aracından inen sürücü, diğer şahsı tekmeledi.

Kavga, diğer sürücülerin araya girmesiyle büyümeden sonlandı. Kavga anı ise cep telefonu kamerası ile görüntülendi.


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