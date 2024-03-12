İftar saatinde sürücüler arasında 'çekiçli' kavga

Beylikdüzü E-5 Karayolu’nda iftar saatinde trafikte kalan sürücüler arasında bıçaklı çekiçli kavga çıktı. Kavga anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

İHA
Yayınlanma: 12.03.2024 - 12:15
Abone Ol google-news

İstanbul’da Ramazan ayının gelmesiyle trafik çilesi ikiye katlandı. Özellikle iftar saatinde artan trafik, sürücüler arasında gerilime neden oldu.

E-5 Karayolu Esenyurt-Beylikdüzü yol ayrımında iftara dakikalar kala trafikte kalan sürücüler arasında yol verme kavgası çıktı.

ÇEKİÇLE ARAÇTAN İNDİ

Arabasından bıçakla inen şahsa diğer sürücü çekiç ile karşılık verdi. Çekiçle aracından inen sürücü, diğer şahsı tekmeledi. Kavga, diğer sürücülerin araya girmesiyle büyümeden sonlandı.

Kavga anı ise cep telefonu kamerası ile görüntülendi.


beylikdüzü haberleri

İlgili Haberler

Osmaniye'de dehşet: Kuzenlerin borç kavgası cinayetle bitti

Osmaniye'de dehşet: Kuzenlerin borç kavgası cinayetle bitti
İstanbul Esenyurt’ta çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

İstanbul Esenyurt’ta çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı
İftar saatinde sürücüler arasında 'çekiçli bıçaklı' kavga

İftar saatinde sürücüler arasında 'çekiçli bıçaklı' kavga
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

AKP’li ismin mesajı ortaya çıktı: ‘Erdoğan’dan fazla bahsetmeyelim, tepki var’

AKP’li ismin mesajı ortaya çıktı: ‘Erdoğan’dan fazla bahsetmeyelim, tepki var’
Beşiktaş’tan Gaziantep deplasmanında kritik kayıp!

Beşiktaş’tan Gaziantep deplasmanında kritik kayıp!
Murat Kurum'un katıldığı programda 'Gazze' sorusuna sansür: 'Mikrofonu alabilir miyiz?'

Murat Kurum'un katıldığı programda 'Gazze' sorusuna sansür: 'Mikrofonu alabilir miyiz?'
Fatma Turgut’un sarsıcı itirafları: ‘Aldatıldım ve Aldattım!’

Fatma Turgut’un sarsıcı itirafları: ‘Aldatıldım ve Aldattım!’
Akşener 'siyaseti bırakacağım' demişti: Zorlu'dan açıklama geldi

Akşener 'siyaseti bırakacağım' demişti: Zorlu'dan açıklama geldi
Mavi takımın hırsızlık cezası: Survivor tarihinde ilk kez yaşananlar!

Mavi takımın hırsızlık cezası: Survivor tarihinde ilk kez yaşananlar!
Seçimden sonra bekleniyordu... Nakit avansta taksit sayısı düşürüldü mü? Bankalardan 'nakit avans' kararı

Seçimden sonra bekleniyordu... Nakit avansta taksit sayısı düşürüldü mü? Bankalardan 'nakit avans' kararı
Dolar/TL’de yükselişini sürdürüyor: Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 12 Mart 2024 döviz fiyatları

Dolar/TL’de yükselişini sürdürüyor: Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 12 Mart 2024 döviz fiyatları