İftar saatinde sürücüler arasında 'çekiçli' kavga
Beylikdüzü E-5 Karayolu’nda iftar saatinde trafikte kalan sürücüler arasında bıçaklı çekiçli kavga çıktı. Kavga anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
İstanbul’da Ramazan ayının gelmesiyle trafik çilesi ikiye katlandı. Özellikle iftar saatinde artan trafik, sürücüler arasında gerilime neden oldu.
E-5 Karayolu Esenyurt-Beylikdüzü yol ayrımında iftara dakikalar kala trafikte kalan sürücüler arasında yol verme kavgası çıktı.
ÇEKİÇLE ARAÇTAN İNDİ
Arabasından bıçakla inen şahsa diğer sürücü çekiç ile karşılık verdi. Çekiçle aracından inen sürücü, diğer şahsı tekmeledi. Kavga, diğer sürücülerin araya girmesiyle büyümeden sonlandı.
Kavga anı ise cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Murat Kurum'a büyük şok...
- Başsavcılıktan CHP'ye 'para sayma' soruşturması
- Bayram ikramiyesinde rakam belli oldu
- İstanbul yarışında son anket açıklandı
- Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye sert tepki!
- Ankara’da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
- Ulusal gazetede yayımlanan o ilana tepki!
- Kobra Murat'tan üzen haber: Helallik istedi!
- Cenazede fotoğraf ısrarı: Şener Şen tepki gösterdi!
- '4,5 yıl sonra servis edilen görüntülerin amacı...'