İftar sonrası alacak-verecek meselesinde kan aktı: 1 ölü

Yayınlanma: 28 Mart 2023 - 12:27

Güncelleme: 28 Mart 2023 - 12:27

Kestel ilçesi Ahmet Vefik Paşa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önce aralarında alacak-verecek meselesi yüzünden husumet bulunan İbrahim İpek (34) ve Mehmet G. U (41) iftar sonrası birbirleriyle karşılaşınca tekrar tartışmaya başladı.

BIÇAKLAYIP KAÇTI

Tartışma kısa sürede büyüyerek küfürlü kavgaya dönüşürken öfkelenen Mehmet G., yanında bulundurduğu bıçak ile İbrahim İpek’i baldırından bıçakladı. İpek kanlar içerisinde yere yığılırken şüpheli Mehmet G., kaçarak bölgeden uzaklaştı.

Çevredeki yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekibi İpek’e yaptığı kontrollerde hayatını kaybettiğini belirledi.

KISA SÜREDE YAKALANDI

İpek’in cansız bedeni olay olay yerine inceleme ekiplerinin ve savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri çevrede yaptığı incelemelerde şüpheliyi kısa sürede belirleyerek kıskıvrak yakaladı.

Emniyet'teki işlemleri tamamlanan Mehmet G. sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Öte yandan İbrahim İpek’in evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi.