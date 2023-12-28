İftar yemeği ile dolandırıcılık
Square Group bünyesinde açıkhava reklamcılık faaliyeti yürüten Medya Pano Reklamcılık AŞ, İstanbul’daki bir ilçe belediyesi adına aradıklarını söyleyerek iftar yemeği için para isteyen kişiler tarafından 23 bin 760 TL dolandırıldı.
Polis soruşturmasında şirketi dolandıran kişinin daha önce de vali ve belediye başkanlarının isimlerini kullanarak yardım veya iftar parası adı altında sayısız dolandırıcılığa imza atan “Küçük Parsadan” lakaplı İbrahim Küçükkeçeci olduğu ortaya çıktı. Başka bir suçtan tutuklu bulunan Küçükkeçeci dahil 6 kişi hakkında “dini duyguları istismar etmek suretiyle dolandırıcılık” suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
DURUŞMA ERTELENDİ
İstanbul 34. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde görülen
duruşmaya tutuksuz
sanıklar Y.A., U.A. ile H.Ü
katıldı. Diğer tutuksuz
sanıklar R.Ö. ile Ş.K.
duruşmaya SEGBİS
ile katıldı. Mahkeme,
SEGBİS bağlantısında
yaşanan sorun nedeniyle
savunması alınamayan
İbrahim Küçükkeçeci’nin
bir sonraki celse mahkeme
salonunda hazır edilmesi
için cezaevine müzekkere
yazılmasına karar vererek
duruşmayı erteledi.
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