İftar yemeği ile dolandırıcılık

Square Group bünyesinde açıkhava reklamcılık faaliyeti yürüten Medya Pano Reklamcılık AŞ, İstanbul’daki bir ilçe belediyesi adına aradıklarını söyleyerek iftar yemeği için para isteyen kişiler tarafından 23 bin 760 TL dolandırıldı.

Fahrettin Öztürk
Yayınlanma: 28.12.2023 - 03:00
İftar yemeği ile dolandırıcılık
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Polis soruşturmasında şirketi dolandıran kişinin daha önce de vali ve belediye başkanlarının isimlerini kullanarak yardım veya iftar parası adı altında sayısız dolandırıcılığa imza atan “Küçük Parsadan” lakaplı İbrahim Küçükkeçeci olduğu ortaya çıktı. Başka bir suçtan tutuklu bulunan Küçükkeçeci dahil 6 kişi hakkında “dini duyguları istismar etmek suretiyle dolandırıcılık” suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

DURUŞMA ERTELENDİ

İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar Y.A., U.A. ile H.Ü katıldı. Diğer tutuksuz sanıklar R.Ö. ile Ş.K. duruşmaya SEGBİS ile katıldı. Mahkeme, SEGBİS bağlantısında yaşanan sorun nedeniyle savunması alınamayan İbrahim Küçükkeçeci’nin bir sonraki celse mahkeme salonunda hazır edilmesi için cezaevine müzekkere yazılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.


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