'İftara gitme' tartışmasında kan aktı: Kadın, kocasını bıçakladı!
Samsun’da ’iftara gitme’ tartışmasında sırasında kocasını bıçakla yaralayan 2 çocuk annesi kadın gözaltına alındı.
Samsun’un Canik ilçesi Uludağ Mahallesi’nde, 2 çocuk annesi E.A.Ç.(41), kızı ile iftara gitme meselesi yüzünden aralarında tartışma çıktı.
Bu sırada A.Ç. adlı koca, eşine müdahale etti. Bu sırada karı-koca arasında tartışma çıktı. E.A.Ç. adlı kadın kocası A.Ç.’yi bıçakladı. Yaralanan A.Ç., ambulansa özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST
Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan kadın, bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.
Nöbetçi mahkemeye ifade veren şüpheli kadın, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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