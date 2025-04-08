İGDAŞ'ta istifa: Yeni genel müdür belli oldu

İstanbul Gaz ve Doğalgaz Dağıtım AŞ (İGDAŞ) Genel Müdürü Ali Ender Çolak, görevinden ayrıldı. Çolak'ın yerine İBB İştirakler Perakende Grup Başkanı Nihat Narin'in atandığı duyuruldu.

İGDAŞ'ta istifa: Yeni genel müdür belli oldu
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AA
Yayınlanma: 08.04.2025 - 17:39

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştirak şirketi İstanbul Gaz ve Doğalgaz Dağıtım AŞ (İGDAŞ) Genel Müdürü Ali Ender Çolak, görevinden ayrıldı.

İBB İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğünden yapılan duyuruda, "İGDAŞ AŞ Genel Müdürü görevini yürütmekte olan Sayın Ali Ender Çolak görevinden ayrılmıştır. Sayın Çolak'a bugüne kadar vermiş olduğu hizmetler için teşekkür ederiz. İBB İştirakler Perakende Grup Başkanı olarak görev yapmakta olan Sayın Nihat Narin, mevcut görevine ek olarak vekaleten İGDAŞ AŞ Genel Müdürü olarak atanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Ali Ender Çolak'ın İGDAŞ Genel Müdürlüğü görevinden "sağlık sorunları"nı gerekçe göstererek istifa ettiği öğrenilmişti. 


Etiketler: #Ali Ender Çolak #İGDAŞ

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