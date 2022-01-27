Iğdır Üniversitesi'nde dekanın eşine atama kıyağı: 'Kişiye özel ilan'

27 Ocak 2022 Perşembe, 12:59

Iğdır Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Finans Bankacılık ve Sigortacılık bölümündeki ‘Maliye' programına öğretim görevlisi almak için verilen ilk ilanda, bu kadroya alınacak kişide aranacak şartlar arasında, “gazetecilik alanında tezli yüksek lisans yapmış olma” şartı da yer almıştı. Bu durum “kişiye özel ilan” iddialarına neden olmuş; ulusal, yerel ve sosyal medyadaki tepkiler nedeniyle üniversite alımı iptal etmişti.

Üniversite, aynı kadro için 8 Aralık 2021 tarihinde yeniden ilan verdi. Süreç sonunda bu kadroya, Finans Bankacılık ve Sigortacılık bölümünün bağlı olduğu İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin dekan yardımcısı Selçuk Ekici’nin gazetecilik bölümü mezunu olan eşi Filiz Ekici atandı.

Selçuk Ekici’nin eşinin akademik kadro alabilmesi için alım şartlarının iki kez değiştirildiği, Ekici’nin eşine uygun şartlar eklenerek boş kadroya Filiz Ekici’nin atanmasının sağlandığı ileri sürüldü.

BAŞARILI ADAYLAR MÜLAKATTA ELENDİ İDDİASI

İddiaya göre; 13 Aralık 2021 tarihinde yapılan değerlendirmede Filiz Ekici, mülakata çağırılacak ilk 10 kişi arasına giremedi. Filiz Ekici, açıklanan ilk sonuçta 12. sırada yer alırken daha sonra yapılan bir düzenleme ile 11. sıraya yükseldi.

Filiz Ekici ilk 10’a giremeyince sınava katılmaya hak kazananların mülakatta düşük notlar verilerek elendiği iddia edildi.

“Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin 12. maddesi gereğince değerlendirme puanı 65 puanın altında olanlar sınavlarda başarısız sayılır” şartından dolayı tüm adaylar başarısız sayılarak boş kadroya dekan yardımcısının eşi alındı.

ŞARTLAR DEĞİŞTİRİLDİ

Üniversite tarafından verilen ilanda, “maliye alanında tezli yüksek lisans yapmış olma” şartı yer alıyordu. Ancak bu şart, sonra “maliye alanında lisans mezunu olup, maliye alanında tezli yüksek lisans yapmış olma” şartı ile değiştirildi. Bu şart, daha sonra bir kez daha değiştirilerek, “maliye alanında lisans mezunu olup, maliye alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak, belgelendirmek kaydıyla lisanstan sonra alanında en az iki yıl mesleki tecrübeye sahip olmak” şeklinde yeniden düzenlendi.

Başvurular 13 Aralık 2021 itibarıyla sona erdi. Program için ‘ön değerlendirme tarihi' olan 17 Aralık'ta açıklanan sonuçta, şartları yalnızca üç kişi sağladı. Filiz Ekici, üç kişilik listede 3. sırada yer aldı. İddiaya göre mülakat sınavına da Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Selçuk Ekici ile aynı bölümden öğretim üyeleri girdi.