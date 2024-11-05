Iğdır’da 2 milyon lira değerinde botoks ilacı geçirildi

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda ülkemize kaçak yollarla sokulan piyasa değeri 2 milyon lira olan botoks ilacı ele geçirildi.

Iğdır’da 2 milyon lira değerinde botoks ilacı geçirildi
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İHA
Yayınlanma: 05.11.2024 - 11:50

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı, kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında yaptığı istihbarat çalışmaları sonucu, Merkez ilçesinde kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye atacak şekilde ilaç yapma veya satma suçunu işleyen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Gerçekleştirilen operasyon neticesinde, piyasa değeri 2 milyon lira olan 508 adet kaçak botoks ilacı ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı ve adli işlemler başlatıldı.


Etiketler: #botoks #Iğdır

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