Iğdır’da 4 bin 150 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Iğdır’ın Aralık ilçesinde 4 bin 150 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 1 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Iğdır’da 4 bin 150 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
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İHA
Yayınlanma: 04.10.2024 - 17:10

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık Suçları ile Mücadele kapsamında yürütülen istihbarat çalışmaları sonucunda, Iğdır’ın Aralık ilçesinde akaryakıt kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik bir operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon çerçevesinde belirlenen bir adreste yapılan aramada 4 bin 150 litre kaçak akaryakıt ve akaryakıt aktarımı için kullanılan bir adet seyyar pompa ele geçirildi.

Olayla ilgili bir şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.


Etiketler: #akaryakıt #Kaçak akaryakıt

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