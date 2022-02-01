Iğdır'da 92 tüp yılan zehri ele geçirildi

Iğdır'da yapılan operasyonda, yurt dışından yasa dışı yollarla getirildiği tespit edilen 92 tüp “yılan zehri” olduğu değerlendirilen tehlikeli madde ele geçirildi.

cumhuriyet.com.tr
01 Şubat 2022 Salı, 21:57
Iğdır'da 92 tüp yılan zehri ele geçirildi
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Iğdır İl Jandarma Komutanlığı JASAT ve KOM ekiplerince kaçakçılıkla mücadeleye yönelik yapılan operasyonda, yurt dışından yasa dışı yollarla getirildiği tespit edilen ve yaklaşık 1 milyon 200 bin TL piyasa değerine sahip 92 tüp “yılan zehri” olduğu değerlendirilen tehlikeli madde ele geçirildi.

Yurt dışından getirilerek büyük şehirlere götürüp yılan zehrini satmayı planladığı şüphesi ile 3 kişi  gözaltına alıdı. Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı, 3 şüpheli hakkında soruşturma başlattı.


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