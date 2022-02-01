Iğdır'da 92 tüp yılan zehri ele geçirildi

01 Şubat 2022 Salı, 21:57

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı JASAT ve KOM ekiplerince kaçakçılıkla mücadeleye yönelik yapılan operasyonda, yurt dışından yasa dışı yollarla getirildiği tespit edilen ve yaklaşık 1 milyon 200 bin TL piyasa değerine sahip 92 tüp “yılan zehri” olduğu değerlendirilen tehlikeli madde ele geçirildi.

Yurt dışından getirilerek büyük şehirlere götürüp yılan zehrini satmayı planladığı şüphesi ile 3 kişi gözaltına alıdı. Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı, 3 şüpheli hakkında soruşturma başlattı.