Iğdır'da bir kişinin üzerinde 300 altın sikke yakalandı!

Iğdır'daki tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda bir şüpheli yakalandı. Şüphelinin üzerinde 300 altın sikke ele geçirildiği aktarıldı.

Iğdır'da bir kişinin üzerinde 300 altın sikke yakalandı!
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AA
Yayınlanma: 05.02.2025 - 12:55

Iğdır İl Jandarma Komutanlığınca, kent merkezinde tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelinin üzerinde yapılan aramada, poşetlere konulan tarihi eser niteliğinde 300 altın sikke ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemlerinini devam ettiği aktarıldı.


Etiketler: #altın #Iğdır #Sikke #tarihi eser

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