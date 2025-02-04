Aydın'da operasyon: Roma dönemine ait tarihi eserler yakalandı!

Karacasu ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda Roma dönemine ait tarihi eserler ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Aydın'da operasyon: Roma dönemine ait tarihi eserler yakalandı!
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DHA
Yayınlanma: 04.02.2025 - 12:30

Karacasu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı ileri sürülen bir kişinin evine operasyon düzenledi.

Aramada; Roma dönemine ait toplam 223 tarihi obje, 54 tarihi zeytinyağı pres taşı, sütun başı, sütun kaidesi, sütun, havuz, kitabeler mimari parça, lahit parçası, kabartma heykel gibi eserler ele geçirildi.

Evdeki 1 şüpheli ise, gözaltına alındı. Ele geçirilen tarihi eserler, Aydın Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.


Etiketler: #gözaltı #Kaçakçı #Operasyon #tarihi eser

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