Aydın'da operasyon: Roma dönemine ait tarihi eserler yakalandı!
Karacasu ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda Roma dönemine ait tarihi eserler ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Karacasu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı ileri sürülen bir kişinin evine operasyon düzenledi.
Aramada; Roma dönemine ait toplam 223 tarihi obje, 54 tarihi zeytinyağı pres taşı, sütun başı, sütun kaidesi, sütun, havuz, kitabeler mimari parça, lahit parçası, kabartma heykel gibi eserler ele geçirildi.
Evdeki 1 şüpheli ise, gözaltına alındı. Ele geçirilen tarihi eserler, Aydın Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Etiketler: #gözaltı #Kaçakçı #Operasyon #tarihi eser
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