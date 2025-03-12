Iğdır'da iki grup birbirine girdi: 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı!

Iğdır'da bir köyde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Iğdır'da iki grup birbirine girdi: 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı!
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AA
Yayınlanma: 12.03.2025 - 15:51

Karakoyunlu ilçesine bağlı Mürşitali köyünde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Silahların da kullanıldığı kavgada Şevket B, Azat B, Fırat M. ve Mehmet M. yaralandı. İhbar üzerine köye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BİR KİŞİ ÖLDÜ

Ambulanslarla Iğdır Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan silahla vurulan Şevket B. (67) hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekiplerince köyde yoğun güvenlik önlemleri alındı.


Etiketler: #Ambulans #Iğdır #Iğdır Devlet Hastanesi

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