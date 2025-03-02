Iğdır'da dehşet! İki aile birbirine girdi: 2 kişi öldü
Iğdır’ın Tuzluca ilçesinde 2 aile arasında çıkan kavgada silahlar konuştu. Kavgada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre aralarında husumet olan Kalkan ve Baktemur aileleri sabah Iğdır kent merkezinde kavga etti. İki taraf köye giderken Katırlı köyü yakınlarında silahlı kavga çıktı.
2 KİŞİ ÖLDÜ
Saldırıda Osman Kalkan ve Çetin Kalkan hayatlarını kaybederken, Şaban Baktemur ile Eyüphan Kalkan yaralandı. Yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
1 kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili güvenlik güçleri köyde ve hastanede yoğun güvenlik önlemi aldı.
Etiketler: #kavga #silahlı kavga #Iğdır
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