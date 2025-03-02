Iğdır'da dehşet! İki aile birbirine girdi: 2 kişi öldü

Iğdır’ın Tuzluca ilçesinde 2 aile arasında çıkan kavgada silahlar konuştu. Kavgada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Iğdır'da dehşet! İki aile birbirine girdi: 2 kişi öldü
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İHA
Yayınlanma: 02.03.2025 - 16:23

Edinilen bilgiye göre aralarında husumet olan Kalkan ve Baktemur aileleri sabah Iğdır kent merkezinde kavga etti. İki taraf köye giderken Katırlı köyü yakınlarında silahlı kavga çıktı.

2 KİŞİ ÖLDÜ

Saldırıda Osman Kalkan ve Çetin Kalkan hayatlarını kaybederken, Şaban Baktemur ile Eyüphan Kalkan yaralandı. Yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

1 kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili güvenlik güçleri köyde ve hastanede yoğun güvenlik önlemi aldı.


Etiketler: #kavga #silahlı kavga #Iğdır

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