Iğdır'da korkutan anlar: Önce dans etti sonra tetiğe bastı
Iğdır’da bir şahıs balkona çıkarak elindeki silahla rastgele ateş etmeye çalıştı. Polislerin müdahalesiyle şahsın elindeki silah alındı.
Olay, akşam saatlerinde Iğdır Vali Yolu mevkisinde meydana geldi.
Bir kadın balkona çıkarak şarkılar söyleyip dans ederek elindeki silahla sağa sola ateş etmeye çalıştığı görüldü. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar etti.
Olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi.
Balkonda şarkılar söyleyip oynayan kadın elindeki silahı olaya müdahale etmeye gelen polislere doğrultarak defalarca tetiğe bastığı iddia edildi.
Polislerin müdahalesi sonrası kadının elindeki silah alındı.
Kadın karakola götürülürken silahın boş olduğu öğrenildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kurtulmuş'a tepki yağıyor: 'Alıştıra alıştıra...'
- Hazal Kaya: 1 senedir şiddete maruz kalıyorum
- Sessizliğini bozdu: Türkiye'ye dönecek mi?
- Bahçeli’nin aracı olduğu karanlık bir plan!
- 'Vermezsen sonun Filistin olur'
- 35 sene sonra ilk kez 'plütonyum çekirdeği' ürettiler
- Ali Erbaş'ın emekli maaşı belli oldu
- AFAD duyurdu: Erzurum'da deprem
- 'AKP kural tanımıyor, sistem çöktü'
- Özgür Özel'den flaş 'aday' açıklaması