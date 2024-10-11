Iğdır'da korkutan anlar: Önce dans etti sonra tetiğe bastı

Yayınlanma: 11.10.2024 - 19:37

Güncelleme: 11.10.2024 - 19:37

Olay, akşam saatlerinde Iğdır Vali Yolu mevkisinde meydana geldi.

Bir kadın balkona çıkarak şarkılar söyleyip dans ederek elindeki silahla sağa sola ateş etmeye çalıştığı görüldü. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar etti.

Olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi.

Balkonda şarkılar söyleyip oynayan kadın elindeki silahı olaya müdahale etmeye gelen polislere doğrultarak defalarca tetiğe bastığı iddia edildi.

Polislerin müdahalesi sonrası kadının elindeki silah alındı.

Kadın karakola götürülürken silahın boş olduğu öğrenildi.